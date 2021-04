"Una donna promettente", la scheda del film di Emerald Fennell candidata all'Oscar

La pellicola racconta la storia di Cassie, ruolo affidato a Carey Mulligan, che lavora come barista e ha abbandonato gli studi in medicina dopo che la migliore amica si è suicidata in seguito a una violenza sessuale. Per vendicarsi, Cassie attira gli uomini con intenzioni non particolarmente amichevoli. La scheda del Cinematografo