Matrix 5, in arrivo un nuovo film della saga

Per la gioia dei fan di Matrix, sta per arrivare un quinto attesissimo capitolo della saga.

Matrix 5 non è più soltanto una chimera: l’oasi in lontananza è diventata reale acqua di cui abbeverarsi per placare la sete dei fan! Warner Bros. ha annunciato che è in sviluppo un quinto film della saga di Matrix, che sarà il primo capitolo senza né Lana né Lily Wachowski come registe. Lo sceneggiatore di Sopravvissuto - The Martian (2011), Drew Goddard, sarà colui che si occuperà della regia. Goddard scriverà anche la sceneggiatura e produrrà insieme alla sua partner di Goddard Textiles, Sarah Esberg. Lana Wachowski (che ha diretto il capitolo più recente di Matrix, ossia Resurrections del 2021) figura tra i produttori esecutivi. Per adesso non è chiaro chi dell’universo di Matrix tornerà. Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss hanno guidato tutti i film precedenti come Neo e Trinity, mentre Yahya Abdul-Mateen II, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris e Priyanka Chopra Jonas si sono uniti più di recente. Ci sarà qualcuno di loro nel nuovo Matrix 5? Per adesso, questa domanda rimane senza risposta.



Per ora i dettagli della trama rimangono top secret I dettagli della trama non sono stati ancora rivelati, tuttavia il presidente della produzione di Warner Bros. Motion Pictures, Jesse Ehrman, suggerisce che la storia farà progredire il mondo fantasy senza allontanarsi troppo da ciò che ha reso la serie un successo, come sottolinea Rebecca Rubin in un articolo pubblicato nelle scorse ore sul magazine americano Variety. "Drew Goddard è venuto da Warner Bros. con una nuova idea che tutti crediamo sarebbe un modo incredibile per continuare il mondo di Matrix, onorando sia ciò che Lana e Lilly hanno iniziato oltre 25 anni fa, sia offrendo una prospettiva unica basata sul suo amore per la serie e i personaggi", ha detto Ehrman in una dichiarazione ufficiale. "Tutto il team di Warner Bros. Discovery è entusiasta che Drew Goddard stia realizzando questo nuovo film di Matrix, aggiungendo la sua visione al canone cinematografico che le Wachowski hanno passato un quarto di secolo a costruire qui allo studio”, ha aggiunto Jesse Ehrman.

approfondimento Matrix diventa uno spettacolo di danza diretto dal regista Danny Boyle

Drew Goddard nominato all’Oscar per la sceneggiatura di Sopravvissuto - The Martian Goddard è stato nominato all’Oscar per la sceneggiatura di Sopravvissuto - The Martian (uscito nel 2011), l'adattamento di fantascienza diretto da Ridley Scott e interpretato da Matt Damon. Tra i suoi altri crediti cinematografici, ci sono la sceneggiatura di Cloverfield e World War Z e il duplice ruolo di sceneggiatore-regista in Quella casa nel bosco (The Cabin in the Woods, 2011) e 7 sconosciuti a El Royale (Bad Times at the El Royale, 2018). "Non è esagerato dire che i film di Matrix hanno cambiato sia il cinema che la mia vita", ha detto Drew Goddard. "L'arte squisita di Lana e Lilly mi ispira quotidianamente, e sono oltre grato per la possibilità di raccontare storie nel loro mondo”.

approfondimento John Wick è il sequel di Matrix secondo una teoria

L’epopea di Matrix è iniziata nel 1999 Matrix ha dato il via alla serie nel 1999. È considerato uno dei film di fantascienza più influenti di tutti i tempi. Ha ispirato tre seguiti: The Matrix Reloaded e The Matrix Revolutions del 2003, e poi The Matrix Resurrections del 2021. Il quarto capitolo, arrivato dopo un intervallo di 18 anni e il primo diretto esclusivamente da Lana Wachowski, “è stato un enorme fallimento al botteghino”, scrive Rebecca Rubin su Variety, che aggiunge: “Questo è in parte perché The Matrix Resurrections, come l'intero programma del 2021 di Warner Bros., era disponibile contemporaneamente su HBO Max senza costi aggiuntivi. Ha incassato solo 159 milioni di dollari in tutto il mondo contro un budget di 190 milioni di dollari”.