Roberto Bolle potrebbe diventare direttore del Ballo della Scala

Il prossimo anno scade il contratto del sovrintendente Dominique Meyer che sarà sostituito da Fortunato Ortombina. Quest'ultimo potrebbe nominare la stella della danza mondiale al posto dell'attuale Manuel Legris

Potrebbe essere la volta buona per Roberto Bolle. Sono anni che si discute di una sua possibile nomina come direttore del Ballo del teatro alla Scala di Milano, ma questa volta le voci si fanno sempre più insistenti. Il prossimo anno scade il contratto del sovrintendente Dominique Meyer che sarà sostituito da Fortunato Ortombina. E non si sa se quest'ultimo vorrà confermare Manuel Legris a guida del ballo o invece preferirà nominare qualcun altro come Roberto Bolle. “Ancora non so. Guidare il ballo sarebbe sicuramente un grande onore e un privilegio perché la Scala è anche la mia casa, un teatro a cui sono legatissimo vedremo, potrei farci un pensiero" ha detto l’Étoile in un’intervista a La Vita in diretta su Rai1.

La posizione di Bolle Sulla questione Bolle aveva già anticipato qualcosa lunedì 29 aprile. Poco prima dell’inizio del grande show Viva la Danza su Rai 1, nell’intervista a FQLIFE, condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti aveva rivelato: “I colleghi scaligeri tutte le volte che c’è una ipotesi al cambio della direzione della compagna vengono da me e mi dicono ‘ma allora quando arrivi? Guarda che vogliamo te!’. Questa volta me lo stanno chiedendo in maniera più insistente rispetto alle altre volte. Con l’arrivo del nuovo sovrintendente Ortombina dovrebbe arrivare anche il nuovo direttore del Corpo di Ballo. I colleghi sarebbero contenti di avermi e io sarei davvero onorato se me lo chiedessero ufficialmente. La Scala, dopotutto, è la mia casa. Sarebbe una bellissima opportunità da valutare compatibilmente con i miei tanti impegni. Ma sarebbe molto bello”. leggi anche Viva la Danza, gli ospiti del programma di Roberto Bolle stasera in tv

Il successo di Viva la Danza Nel frattempo, in attesa di capire se effettivamente verrà nominato direttore del Ballo, Roberto Bolle si gode il successo dello show Viva la Danza andato in onda lunedì 29 aprile, La stella della danza mondiale sarà poi impegnata con lo spettacolo Roberto Bolle And Friends con varie tappe lungo tutta l’Italia. Sei date, dal 21 maggio, al Teatro degli Arcimboldi di Milano e poi tutta l’estate in giro per la penisola. Il 14 luglio sarà per la prima volta al Teatro Greco di Siracusa e poi alle Terme di Caracalla di Roma con due date: il 19 e 20 luglio.