Carla Fracci, alla Scala terza edizione del Gala per ricordarla. FOTO

Alla Scala di Milano è andato in scena venerdì 19 aprile il terzo Gala in ricordo di Carla Fracci, scomparsa a 84 anni. Anche quest'anno il programma ha visto alternarsi estratti del grande repertorio classico a coreografie più contemporanee. Una scelta fedele alla carriera della più grande ballerina italiana di tutti i tempi che si è distinta non soltanto nei ruoli più romantici ma anche come interprete di coreografie all'avanguardia. Nella foto l'étoile Robero Bolle in Rain, in your black eyes, assolo creato da Patrick de Bana sul famoso brano di Ezio Bosso

