Scala, Fortunato Ortombina sarà il nuovo sovrintendente

L'annuncio del sindaco Beppe Sala, che è il presidente della Fondazione Teatro alla Scala, al termine del Cda. Ortombina, oggi alla guida della Fenice di Venezia, sarà sovrintendente designato dal primo settembre di quest'anno. Dominique Meyer resterà in carica fino al primo agosto 2025. Rimarrà in carica fino al 2026 il direttore musicale Riccardo Chailly, quando è previsto l'arrivo di Daniele Gatti

Fortunato Ortombina attuale guida della Fenice di Venezia, sarà il nuovo sovrintendente della Scala. Lo ha annunciato il sindaco di Milano Giuseppe Sala dopo il cda che ha votato la nomina. Ortombina sarà sovrintendente designato dal primo settembre di quest'anno. L'attuale sovrintendente Dominique Meyer resterà in carica fino al primo agosto 2025. Rimarrà in carica fino al 2026 il direttore musicale Riccardo Chailly, quando è previsto l'arrivo di Daniele Gatti.

Sala: "Sovrintendente designato ruolo operativo"

"Dopo una serie di riflessioni e confronti col governo la proposta che oggi ho portato in Cda è il rinnovo dell'incarico a Dominque Meyer fino al primo agosto 2025". Lo ha annunciato in conferenza stampa il presidente della Fondazione Teatro alla Scala e sindaco di Milano Giuseppe Sala.

"Il Consiglio così delibera per questioni relative al nostro statuto. Come già successo quando avevamo designato Meyer, questo rinnovo dovrà essere confermato dal nuovo consiglio che entrerà in funzione a febbraio 2025 - ha aggiunto -. Nel nostro

statuto c'è una questione sospensiva ma ci siamo già passati, non credo che ci saranno problemi. Ortombina si preparerà in questi mesi e Meyer preparerà il tutto per facilitare il lavoro di Ortombina. Formalmente Ortombina sarà designato dal 1

settembre di quest'anno. Il ruolo di sovrintendente designato è un ruolo operativo, non una dichiarazione di principio, quindi, in accordo con Ortombina, dovrà essere operativo anche su Milano".