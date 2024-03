Scala di Milano, l'appello dell'Orchestra: "Meyer resti altri 2 anni"

Musica

Nato a Milano, allievo di Carlo Lonati e Giorgio Vidusso, a 15 anni Pollini vinse il suo primo concorso internazionale. Era il 1958, lo stesso anno del suo debutto al Teatro alla Scala, dove eseguì in prima assoluta la Fantasia per pianoforte e strumenti a corda di Ghedini, diretto da Thomas Schippers. In foto: Pollini al Teatro alla Scala nel 1960