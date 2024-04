One Day Music Festival, il concertone del primo maggio a Catania

Migliaia di persone attese alla quindicesima edizione del festival diventato un punto di riferimento per la musica live nel Sud Italia. Per chi non va a Roma e non va a Taranto, l'alternativa siciliana è il One Day Music Festival con una line up variegata sul doppio palco allestito sulla spiaggia di Catania. Si comincia alle 10, tra gli artisti in scaletta sono stati annunciati Angemi, Artie5ive, Clara, Elmatadorc7, Kid Yugi, Nello Taver, Rondodasosa, Samuele Brignoccolo, Sud Sound System, Tony Boy, TY1 e Villabanks che si esibiranno sul palco della SPRING ARENA, dedicata ai generi reggae, rap, trap e EDM, e Anfisa Letyago, Colyn, Dyen, Fatima Hajii, Musumeci & Phunkadelica, Trym e Webbha, che suoneranno nella SUNDANCE ARENA, nota per sonorità più house e techno. Nella passata edizione ONE DAY MUSIC FESTIVAL ha registrato più di 20.000 presenze.

Info aggiornate sul sito del festival: http://www.onedaymusic.it