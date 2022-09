Interazioni Festival a Roma: programma e ospiti dell'edizione 2022

10/27

L’ultima proiezione di Monuments & Flags porta la firma di Mohamed Abdelkarim, performer e ricercatore che vive e lavora tra il Cairo e Maastricht. La sua video-opera I Almost Forgot the Roving Body...Let’s Call It the Future (in foto) è un frammento di un viaggio di emigrazione verso nord condotto da un drone. Abdelkarim sarà anche protagonista di Different Bodies, One Tongue and Loose Destiny, performance in prima nazionale basata su una modalità di racconto narrativo che si muove tra poesia, canzone e testo.

Giornata mondiale della fotografia: i 10 fotografi più famosi della storia