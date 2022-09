“Dante”, arriva in sala il film di Pupi Avati: trama, cast e location

La pellicola ripercorre la vita del poeta attraverso il racconto di Giovanni Boccaccio (Sergio Castellitto), che nel 1350 intraprende un viaggio che oggi definiremmo “on the road” per trovare Suor Beatrice, la figlia di Dante. Un percorso che spazia nel tempo, fra presente e passato, e insieme alla profonda umanità dei protagonisti regala allo spettatore una splendida galleria di borghi, castelli, chiese e affreschi dell'Italia centrale. Il regista: “Il genio condivide come noi le angustie che ci riserva la vita”

Dante è ambientato nel 1350, quando Giovanni Boccaccio riceve l’incarico di portare dieci fiorini d'oro a Suor Beatrice, figlia di Dante Alighieri, monaca a Ravenna nel monastero di Santo Stefano degli Ulivi. Dante è morto nel 1321, e i suoi ultimi 20 anni sono stati segnati dalla difficoltà e dalla sofferenza di cercare ospitalità dopo una condanna al rogo e alla decapitazione inflitta sia a lui che ai suoi figli maschi, fuggiti a loro volta da Firenze. A questo servono i 10 fiorini, un risarcimento simbolico per la confisca dei beni e l'ingiusta condanna. Contro quella parte del mondo ecclesiale che considera la Commedia opera diabolica, Boccaccio accetta l'incarico di raggiungere Suor Beatrice, anche per poter svolgere un'indagine su Dante che gli permetta di narrarne la vicenda umana e le ingiustizie patite. Nel suo lungo viaggio Boccaccio oltre alla figlia incontrerà chi, negli ultimi anni dell'esilio ravennate, diede riparo e offrì accoglienza al Sommo Poeta e chi, al contrario, lo respinse. Ripercorrendo da Firenze a Ravenna una parte di quello che fu il tragitto di Dante, sostando negli stessi conventi, negli stessi borghi, negli stessi castelli, nello spalancarsi delle stesse biblioteche, nelle domande che pone e nelle risposte che ottiene, Boccaccio ricostruisce la vicenda umana di Dante, fino a poterci narrare la sua intera storia.

I luoghi del film, fra borghi e castelli italiani

L’avventura di Boccaccio per raggiungere Suor Beatrice è un viaggio “on the road”, avanti e indietro nel tempo, che mostra anche una galleria di borghi, castelli, feudi, chiesette e affreschi dell'Italia centrale, spesso esclusi dai grandi itinerari turistici. Ecco alcune tappe da non perdere, per scoprire come spesso nel cinema posti reali si prestino a "interpretare" celeberrimi luoghi della finzione.

Firenze

L'amata e l'odiata. La città di Dante è il punto di partenza del viaggio di Boccaccio. La si riconosce in alcune inquadrature, ma per la maggior parte della storia la "vera" Firenze del film è altrove. Anche la scena della corte papale di Avignone davanti agli affreschi di Santa Maria Novella è in realtà ricostruita a Cinecittà.

Perugia

Via Maestà delle volte: un carro percorre la strada e si ferma davanti a una casa. Eccola la Firenze del Trecento, con Boccaccio che esce insieme alla domestica Bruna del Ciango, portando con sé le suppellettili necessarie per il lungo viaggio e il bambolotto Gesù Bambino, ideale legame tra la Beatrice amata da Dante e la figlia del poeta del Decameron. Ma il capoluogo umbro "presta" al film anche l'Abbazia di Santa Maria Valdiponte a Montelabate, che con il suo splendido chiostro benedettino diventa S. Stefano degli ulivi a Ravenna dove Boccaccio, di notte, incontrerà finalmente Suor Beatrice.

Montecalvello (Viterbo)

La Firenze trecentesca di Pupi Avati è poi nel silenzio della Valle del Tevere. Qui il Castello Balthus diventa Casa Alighieri, con la camera da letto dove Dante bambino assiste alla morte della madre, episodio cruciale di tutta la sua vita. Nel Borgo sono state ricostruite anche le case di Gano del Forese, dei Bardi e la sala dove i Priori votano per l'esilio dei rivoltosi.

Foligno (Perugia)

Con i bellissimi affreschi di Gentile da Fabriano, il trecentesco Palazzo Trinci - oggi sede della Pinacoteca Civica e del Museo archeologico - ospita alcune scene clou. Nella cappella è stato battuto il primo ciak del film, con Gemma Donati che in camera da letto fa resistenza alle nozze con Dante. Ma c'è anche la lite con Manetto Donati che, alla richiesta di un prestito da parte di Dante per concorrere al priorato, risponde invece accusandolo di non aver fatto felice sua figlia. E ancora, sulla scalinata, l'arrivo del Poeta per andare a trovare l'amico Guido Cavalcanti, che lui stesso condanna all'esilio.

Bevagna (Perugia)

Tra i borghi medioevali più suggestivi e meglio conservati di tutta l'Umbria, nel percorso tra Piazza San Filippo, Gaita S. Pietro e la Chiesa di San Francesco, Bevagna ha visto "rinascere" il Castello di Romena, dove Dante venne ospitato e protetto dai Conti Guidi, citato nel Canto XXX dell'Inferno dal falsificatore di monete Maestro Adamo.

Valli di Comacchio

Sito naturalistico unico e spettacolare a sud del Delta del Po, nel film le valli accolgono il viaggio in carro di Dante anziano insieme all'amico Menghino Mezzani verso Sant'Apollinare.

Ravenna

È l'ultima tappa di Dante e poi di Boccaccio. Qui Alighieri venne accolto e ospitato con grande ammirazione dall'amico Guido Novello da Polenta e poi sepolto con grandi onori nella Chiesa di San Francesco (un tempo San Pier Maggiore). Nel film ne riconosciamo alcuni scorci: Dante sul carro che attraversa la Pineta di Classe ("la divina foresta spessa e viva" del XXVIII del Purgatorio) e poi via Fossatone con Boccaccio trent'anni dopo. Ma soprattutto la Basilica di S. Apollinare, che con la magnificenza dei suoi mosaici bizantini folgorò il Poeta ispirando tante immagini della Divina Commedia. Come le anime del XIV Canto del Paradiso raccolte intorno a un Cristo rilucente, proprio come le 99 stelle del cielo dell'abside della Basilica a brillare intorno alla grande croce gemmata.