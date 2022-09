7/11

La giuria: Alfio Agostini (direttore di Ballet2000, collaboratore della direzione artistica), Gerald Dowler (The Financial Times/Dancing Times), Jean Pierre Pastori (La Tribune/Fondazione Béjart), Roger Salas (El País), Valeria Crippa (Corriere della Sera), Brigitte Lefèvre (figura centrale nelle politiche culturali della danza in Francia, per vent’anni direttrice del Balletto dell’Opéra di Parigi, direttore artistico del Festival di Danza di Cannes) e la direttrice artistica Laura Valente. Nella foto Jacopo Bellussi e Ida Praetorius - Foto Vito Fusco

Jacopo Tissi inizia la sua nuova avventura al Teatro alla Scala con Giselle. VIDEO