“È una canzone contro la guerra, e una parte parla di quello che è accaduto a Bucha. Abbiamo preso una frase di un giovane soldato russo, registrata dall’esercito ucraino, mentre diceva alla madre che non c’erano i nazisti. Attraverso le sue parole e la nostra musica vogliamo raccontare gli effetti della propaganda in Russia”: Maria Alyokhina, una delle Pussy Riot, racconta così una delle canzoni che il collettivo russo ha portato in scena al Teatro Arcimboldi di Milano. Unica data italiana, per la prima volta in un teatro. “Solitamente ci esibiamo in club, dove tutte le persone sono in piedi. Questa per noi è stata la prima occasione a teatro, ma la risposta del pubblico è stata bellissima. Poter portare la nostra storia e raccontare quello che sta accadendo in Russia, oggi, è molto importante. Tanto quanto lo è non restare in silenzio e continuare a lottare” aggiunge Masha, come viene chiamata.