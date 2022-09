2/8 Foto di Emiliano Pellisari Studio

Exodus, il nome della nave che portò gli ebrei in Palestina nel 1947, è uno spettacolo di sculpture dance e physical theatre con tecniche illusionistiche. L’esodo biblico ritorna nella storia ebraica come una ricorrenza ciclica e rappresenta il tema universale dell’immigrazione: essere migranti oggi è come vivere l’esodo di duemila anni fa

