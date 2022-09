Alessandro Cattelan debutta in teatro con "Salutava sempre"

Per concludere in bellezza l’anno in cui il conduttore piemontese ha presentato l'Eurovision Song Contest e ha annunciato un nuovo programma televisivo, Cattelan ha deciso di darsi a una nuova avventura on the road: partirà il 26 novembre il suo primo tour teatrale, un one man show in cui l'artista gioca con l'escamotage dell'aldilà, fingendo di essere passato dall’aldiqua all’altra parte dell'arcobaleno. In questa maniera potrà mostrare tutte le contraddizioni e ipocrisie dell’aldiqua, facendoci aprire gli occhi

Alessandro Cattelan non deve essere un tipo scaramantico, dato che sta per inaugurare un nuovo show con cui porterà a teatro il suo funerale. Ebbene sì: il conduttore piemontese ha deciso di concludere in bellezza l'anno in cui, tra le altre cose, ha presentato l'Eurovision Song Contest e annunciato un nuovo programma televisivo (Stasera c’è Cattelan, il suo TV show su Rai 2) lanciandosi in una nuova avventura “on the road”.



Partirà il 26 novembre il suo primissimo tour teatrale, dal titolo Salutava sempre: è un one man show prodotto da Live Nation (anche se - vista la tematica - ci si aspettava almeno una partnership con Taffo Funeral Services, l'agenzia funebre famosa per la sua comunicazione geniale, irriverente e il cui claim dovrebbe essere “una risata ci seppellirà”).

Cattelan giocherà con l'escamotage dell'aldilà, fingendo di essere passato dall’aldiqua all’altra parte dell'arcobaleno. In questa maniera potrà mostrare tutte le contraddizioni e ipocrisie dell’aldiqua, facendoci finalmente aprire gli occhi, chissà...



Il debutto è atteso per il prossimo 26 novembre, in occasione della data zero fissata al teatro di Alessandria. Ricordiamo che Cattelan è molto legato ad Alessandria perché è la sua patria, la sua terra d'origine: il conduttore è nativo di Tortona, in provincia di Alessandria appunto.