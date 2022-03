Una semplice domanda, Alessandro Cattelan presenta il suo docu-show

La leggerezza è la sua cifra, 41 anni di età, marito e padre, una carriera ventennale, istrionico, talentuoso, Alessandro lo conosciamo bene a Sky, lui è stato per 10 anni il conduttore di X Factor. Lo incontriamo via web collegato dal suo coloratissimo studio per parlare del suo nuovo lavoro che ha come tema centrale la ricerca della felicità. “L’innesco di questa serie ha due versioni, vere entrambe, è una cosa che avevo in mente da 12 anni. Dopo aver fatto Lazarus a Mtv con Francesco Mandelli, avevo trovato un libro che si chiama “La geografia della felicità”, un libro che cerca di capire se ci siano posti nel mondo in cui effettivamente sia più facile essere felici che in altri, con l’intento magari di ribaltare quello che di solito si pensa”, ci dice Alessandro e continua: “ Cioè che su una spiaggia in Costa Rica si sia più felici che in Siberia e in questo libro si capisce che non è proprio così, perché la felicità si può trovare in tante cose. Avevo proposto a Mandelli di partire per fare un capitolo due di Lazarus incentrato sulla felicità, poi MTV purtroppo ha chiuso e questo progetto è rimasto nel cassetto. Un paio di anni fa mia figlia Nina, d’estate mentre guardavamo le stelle in attesa di una cadente per esprimere un desiderio, mi ha chiesto quale fosse il mio desiderio. Le ho risposto che il mio desiderio più grande era che fosse felice, senza rendermi conto della responsabilità che tu metti sulle spalle di una persona, soprattutto se è un bambino piccolo, dicendogli che il tuo più grande desiderio è la sua felicità. E quindi lei mi ha chiesto, come si fa? Io non ho trovato niente di intelligente da dire, le ho detto quelle cose che si dicono sempre come: “cerca la tua strada, cerca di fare del bene, cerca di impegnarti in quello che fai, insomma tutte quelle cose che sono belle da sentir dire ma poi sono molto difficili da mettere in pratica…E quindi visto che sapevo di averle dato una risposta un po’ fuffa, mi sono chiesto come mai non mi era venuto in mente niente di più sincero forse, di più interessante e allora ho usato quello spunto per far partire questa avventura”. Gli chiediamo se adesso ha trovato la risposta giusta: “No perché la felicità è la cosa più personale che esista”. Ci risponde: “Chiunque provi a darvi una chiave, un piccolo regolamento, una guida da seguire per raggiungere la felicità, in qualche modo vi sta prendendo in giro”.