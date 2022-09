Triangle of Sadness , il trailer italiano del film premiato a Cannes

Vincitore della Palma d'Oro all'ultimo Festival di Cannes, Triangle of Sadness di Ruben Östlund sarà presentato in anteprima italiana alla Festa del Cinema di Roma e uscirà nelle sale il 27 ottobre. Il film, che si annuncia come uno dei titoli più attesi e eclatanti della stagione, è una satira irresistibile dove ruoli sociali, stereotipi di genere e barriere di classe vanno in frantumi. Una coppia di modelli, Carl e Yaya (Harris Dickinson e Charlbi Dean, (attrice e modella scomparsa a soli 32 anni), partecipa a una crociera di lusso insieme a un bizzarro gruppo di super ricchi e a un comandante (Woody Harrelson) con un debole per gli alcolici e Karl Marx. Tutto all'inizio sembra piacevole e "instagrammabile", ma un evento catastrofico trasforma il viaggio in un'avventura in cui ogni gerarchia viene capovolta.