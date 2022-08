Morta a 32 anni Charlbi Dean, star del film Triangle of Sadness

Lutto nel mondo dello spettacolo. A soli 32 anni si è spenta Charlbi Dean , modella e attrice che abbiamo visto recentemente in Triangle of Sadness, film presentato in anteprima lo scorso 21 maggio al Festival di Cannes e vincitore dell’ambita Palma d’Oro. La morte risale a lunedì 29 agosto a New York a causa di una malattia improvvisa.

La carriera di Charlbi Dean

approfondimento

Charlbi Dean era nata a Città del Capo il 5 febbraio 1990. All’età di 12 anni firma un importante contratto con l’Alfa Model Management e, oltre a dedicarsi alla principale attività di modella, si cimenta anche nel mondo dello spettacolo. Sul piccolo schermo è apparso in una puntata di Elementary, serie tv dedicata alle indagini di Sherlock Holmes, ma il suo ruolo principale era quello di Sionide, un'orfana trasformata in assassina che è stata addestrata da Tobias Whale, in Black Lightning dell’emittente CW. In Triangle of Sandness ha recitato accanto ad Harris Dickinson e Woody Harrelson nel film di Ruben Östlund vincitore della Palma d’Oro. Triangle of Sadness parteciperà anche al Toronto Film Festival e al New York Film Festival. L’uscita nelle sale cinematografiche americane è prevista per venerdì 7 ottobre. Sul grande schermo il suo debutto risale al 2010 con Spud, di cui prenderà parte anche al sequel Spud 2: The Madness Continues nel 2013. Nello stesso anno, ottiene una parte anche in Death Race 3 – Inferno. Per quanto concerne la sua attività di modella, ha lavorato per le edizioni sudafricane di GQ ed Elle nel dicembre 2008 e nel luglio 2010.