Triangle of Sadness, il trailer della dark comedy

La clip offre un sostanzioso assaggio dello spirito satirico della prima pellicola in inglese di Ruben Östlund, già Palma d'Oro per The Square nel 2017

Manca ancora un po' di tempo per l'arrivo in sala di Triangle of Sadness ma col trailer ufficiale diffuso da Neon il grande pubblico può ora farsi un'idea abbastanza consistente delle atmosfere del film dello svedese Ruben Östlund che ha portato a casa la Palma d’Oro all'ultimo Festival di Cannes. Il film, una dark comedy che punta il dito contro le manie del capitalismo, sarà distribuito il prossimo autunno a partire dal 7 ottobre , data annunciata nella clip.

Triangle of Sadness: le anticipazioni del trailer

Due minuti e mezzo di immagini montate sono più che sufficienti per innalzare la curiosità su Triangle of Sadness, titolo che ha già catalizzato l'attenzione lo scorso maggio, all'epoca del Festival di Cannes, e non solo per la vittoria della Palma.

Le recensioni della pellicola di Ruben Östlund, la prima in inglese dell'acclamato regista, già vincitore del prestigioso riconoscimento francese per The Square nel 2017, hanno evidenziato il carattere davvero singolare del film che è un'opera contemporanea dallo spirito fortemente satirico.

Se la locandina del film, che mostra l'attrice Sunnyi Melles che vomita oro, è sembrata forte a una certa fascia di pubblico, l'impressione sarà più che confermata dopo la visione del trailer, un crescendo di immagini sempre più disturbanti.

La storia è il racconto delle conseguenze drammatiche ed esagerate di una vacanza di un gruppo di persone molto eterogenee a bordo di uno yacht ultra lussuoso. La crociera, iniziata pacificamente, finisce per mostrare risvolti inaspettati sia per gli ospiti ricchi e snob che per quelli meno abbienti.