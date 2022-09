Astronomy Photographer of the Year, la foto vincitrice

È Gerald Rhemann ad aggiudicarsi il premio di miglior fotografo astronomico 2022 del Royal Observatory di Greenwich, con Disconnection Event, una rara fotografia di un pezzo della coda di gas della cometa Leonard portato via dal vento solare. L’immagine è esposta insieme agli altri vincitori in una mostra al National Maritime Museum

Gerald Rhemann ha vinto il premio di miglior fotografo astronomico 2022 del Royal Observatory di Greenwich con Disconnection Event, battendo altri tremila iscritti da sessantasette Paesi del mondo. Il fotografo austriaco ha catturato la sbalorditiva immagine della cometa Leonard, in Namibia il giorno di Natale, sfruttando l’ultima occasione di vederla dalla Terra. “Questo premio è uno dei momenti salienti del mio lavoro di astrofotografia. Tutti gli sforzi per rendere questa immagine un successo ne sono valsi la pena” ha dichiarato Rhemann. La cometa Leonard è stata identificata per la prima volta nel gennaio 2021 dall’astronomo Gregory J. Leonard al Mount Lemmon Infrared Observatory in Arizona. Si è avvicinata di più alla Terra il 12 dicembre 2021 quando si trovava a 21,6 milioni di miglia (34,9 milioni di km) dal nostro pianeta. Ora sta sfrecciando fuori dal nostro sistema solare, per non essere mai più vista dai terrestri.