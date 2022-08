Giornata mondiale della fotografia 2022: le mostre più belle in Italia

Il 19 agosto è la Giornata Mondiale della Fotografia. Una ricorrenza istituita nel 2010 per iniziativa del fotografo australiano Korske Ara, che ha scelto proprio il 19 agosto perché coincide con la data di nascita della dagherrotipia, il primo procedimento fotografico per lo sviluppo di immagini. Per festeggiare al meglio questa giornata, ecco alcune delle mostre fotografiche più interessanti visitabili in questo periodo in Italia