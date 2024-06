Risultati elezioni comunali, alle ore 14 inizia lo spoglio. LIVE

In Italia è quasi terminato lo scrutinio delle elezioni Europee (iniziato ieri alle 23). Ed è tutto pronto per lo spoglio delle Comunali, che inizia alle ore 14. Nel weekend dell’8 e 9 giugno, oltre al voto per l’Europarlamento, gli italiani sono andati alle urne anche in circa 3.700 comuni (e per le Regionali in Piemonte). Tiene l’affluenza alle Amministrative: ha votato il 67,62%. Secondo gli exit poll notturni, Bari e Firenze potrebbero andare al ballottaggio, centrosinistra avanti in molte città ma Campobasso e Potenza andrebbero al centrodestra





Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: