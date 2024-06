Chi erano i candidati sindaco a Cagliari

In corsa c'era Alessandra Zedda, ex presidente della Giunta regionale sarda ed ex assessora, un tempo in Forza Italia e poi confluita nella Lega. Sette le liste a sostenerla: FdI, Lega, Fi, Riformatori sardi, Sardegna al centro 20Venti (con candidati Udc e di espressione del sardista autosospeso Gianni Chessa) e Alleanza Sardegna. È poi tornato in campo Massimo Zedda, già ex sindaco del capoluogo sardo dal 2011 al 2019, che è stato invece il nome su cui ha puntato il Centrosinistra allargato. La coalizione a suo sostegno – la stessa che ha portato Alessandra Todde sullo scranno più alto in Regione – è stata composta da 10 liste. A quella dei Progressisti, partito di cui è leader, si sono aggiunti Pd, MoVimento Cinque Stelle, Avs, Orizzonte comune, Sinistra futura, Cagliari Europea (Fortza Paris, Psi e Pri), gli indipendentisti di A Innantis e le civiche Cagliari Avanti e Cagliari che vorrei. I tre candidati indipendenti sono stati appoggiati ciascuno soltanto da un’unica lista di riferimento. Giuseppe Farris (Movimento CiviCA 2024), di professione avvocato, è stato assessore al Personale nella giunta Floris e consigliere comunale in quota Forza Italia con l’avversario di adesso Massimo Zedda. L’ex deputata pentastellata Emanuela Corda ha corso per Alternativa, mentre Claudia Ortu – ricercatrice universitaria di linguistica inglese all’Università di Cagliari e giornalista pubblicista – ha corso con Potere al Popolo e Pci.