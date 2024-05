Elezioni comunali a Cagliari, chi sono i candidati sindaco

C’è anche Cagliari tra i 27 capoluoghi di provincia chiamati a votare per eleggere il loro nuovo sindaco e a rinnovare il consiglio comunale il prossimo 8 e 9 giugno, stessa data fissata per le elezioni Europee . Cinque i candidati per la poltrona di primo cittadino: Alessandra Zedda (Centrodestra), Massimo Zedda (campo largo del Centrosinistra), Giuseppe Farris (Movimento CiviCA 2024), Emanuela Corda (Alternativa) e Claudia Ortu (Cagliari popolare). Venti in tutto le liste depositate in Comune, anche se sarebbero dovute essere 21: una di quelle a sostegno di Alessandra Zedda - Movimento civico - è stata ricusata per un numero insufficiente di sottoscrizioni (283 invece che almeno 350). Ma è già stato annunciato ricorso al TAR. Alle ultime elezioni amministrative a Cagliari aveva vinto Paolo Truzzu di Fratelli d’Italia, che si è dimesso a fine marzo dopo essere stato proclamato consigliere regionale.

Chi sono i candidati sindaco a Cagliari

Alessandra Zedda è ex presidente della Giunta regionale sarda ed ex assessora, un tempo in Forza Italia e poi confluita nella Lega. Sette le liste a sostenerla: FdI, Lega, Fi, Riformatori sardi, Sardegna al centro 20Venti (con candidati Udc e di espressione del sardista autosospeso Gianni Chessa) e Alleanza Sardegna. L'ottava sarebbe dovuta essere Movimento civico. Torna in campo Massimo Zedda, già ex sindaco del capoluogo sardo dal 2011 al 2019, che è invece il nome su cui punta il Centrosinistra allargato. La coalizione a suo sostegno – la stessa che ha portato Alessandra Todde sullo scranno più alto in Regione – è composta da 10 liste. A quella dei Progressisti, partito di cui è leader, si aggiungono Pd, MoVimento Cinque Stelle (che in questa occasione ha stretto un accordo con Uniti per Todde, la lista della governatrice), Avs, Orizzonte comune, Sinistra futura, Cagliari Europea (Fortza Paris, Psi e Pri), gli indipendentisti di A Innantis e le civiche Cagliari Avanti e Cagliari che vorrei. I tre candidati indipendenti sono appoggiati ciascuno soltanto da un’unica lista di riferimento. Giuseppe Farris (Movimento CiviCA 2024), di professione avvocato, è stato assessore al Personale nella giunta Floris e consigliere comunale in quota Forza Italia con l’avversario di adesso Massimo Zedda. L’ex deputata pentastellata Emanuela Corda corre per Alternativa, di cui è presidente nazionale, mentre Claudia Ortu – ricercatrice universitaria di linguistica inglese all’Università di Cagliari e giornalista pubblicista – è con Potere al Popolo e Pci. Due anni fa si era candidata alle politiche con Unione popolare nel collegio uninominale.