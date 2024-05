Elezioni comunali a Livorno, chi sono i candidati sindaco

Chi sono i candidati sindaco a Livorno

Luca Salvetti, giornalista e sindaco uscente di Livorno, si ripresenta sostenuto da 5 liste: la coalizione di centrosinistra formata da Pd, Avs, Polo dei Riformisti per il Futuro (Iv, +Europa, Psi e Lde in una lista) e da due liste civiche (Livorno Civica e Protagonisti per la città). Il candidato del centrodestra è Alessandro Guarducci, giornalista in pensione, appoggiato da 4 liste: FdI, Lega, Forza Italia, oltre alla Lista Guarducci Sindaco, civica in cui sono confluite Azione e Noi Moderati con alcuni esponenti. Le due formazioni non presentano liste proprie. In corsa anche Valentina Barale, sostenuta da sei liste: è la candidata della sinistra radicale e movimentista, leader della coalizione formata da forze civiche come Buongiorno Livorno, Prospettiva Livorno e Città Diversa, ma anche da forze politiche come Rifondazione Comunista e Livorno Popolare, quest'ultima nata dalla fusione tra Potere al Popolo e Possibile Livorno. Una configurazione necessaria dal momento che la segreteria nazionale di Pap ha negato l'ingresso in coalizione a causa della presenza del M5S, che a sua volta ha deciso di non correre in solitaria ma a sostegno di Barale. Presente a Livorno anche il Partito Comunista Italiano, con il candidato Lorenzo Cosimi. C’è poi Costanza Vaccaro, candidata per Alternativa Popolare di Stefano Bandecchi, l'imprenditore sindaco di Terni che è di origine livornese, e Livorno per loro. Infine, il sesto aspirante sindaco è Giovanni Pezone, medico candidato con la lista Per Livorno Giovanni Pezone Sindaco che raggruppa Rinascita Toscana, Partito Animalista e Democrazia Cristiana.