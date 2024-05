Elezioni comunali a Sassari, chi sono i candidati sindaco

Nel capoluogo di provincia sardo l’8 e il 9 giugno si svolgono le Amministrative per scegliere il prossimo primo cittadino. In corsa, sostenuti da 24 liste in totale, ci sono: Mariano Brianda, Nicola Lucchi, Gavino Mariotti, Giuseppe Mascia e Giuseppe Palopoli

Chi sono i candidati sindaco a Sassari

Pirino ha fatto un passo indietro e si è schierato al fianco del consigliere comunale Mariano Brianda, appoggiato dalle tre liste civiche Costituente per Sassari, Giovani per Sassari e Generazione Sassari. L’assessore all’Urbanistica e Sviluppo turistico Nicola Lucchi è sostenuto da sei liste civiche: Noi per Sassari, Prima Sassari, Sardegna al Centro 20Venti, Sassari è, Sassari Progetto Comune e Uniti per Sassari. Il rettore dell'Università Gavino Mariotti si presenta per la coalizione di centrodestra con sette liste: Azione, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Psd'Az, Riformatori sardi, Orgogliosamente Sassari e Visione Comune. Giuseppe Mascia, ex M5S ora segretario provinciale del Pd, corre per il Campo largo di centrosinistra e ha il sostegno di sette liste: Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Fare Città, Futuro Comune, Movimento Cinque Stelle, Orizzonte Comune, Sassari progressista e solidale. Il consigliere comunale Giuseppe Palopoli è infine il candidato della lista civica Sassari Svegliati.