In Piemonte la riconferma di Cirio

L'8 e il 9 giugno si è votato anche per le Regionali del Piemonte, dove il governatore uscente di centrodestra Alberto Cirio ha trovato la riconferma. Dopo poco più due ore dall'inizio dello spoglio, la sfidante dem Gianna Pentenero ne ha riconosciuto la vittoria con una telefonata. "Sono molto soddisfatto di questo risultato - ha commentato Cirio - e lo sono soprattutto perché è una conferma nel senso che cinque anni fa per me fu straordinario diventare governatore della mia Regione, ma arrivavo nuovo nel contesto torinese e tanti non mi conoscevano. Oggi essere confermato vuole dire che i piemontesi mi hanno scelto, avendo visto i pregi e i difetti che ognuno di noi ha. Questo mi responsabilizza moltissimo e mi fa dire che domani saremo in ufficio a lavorare per i cittadini del Piemonte". "In questa Regione - ha rimarcato il vincitore delle elezioni - confermare un governo uscente non era scontato. Basta pensare a chi mi ha preceduto, tutte persone di valore come Mercedes Bresso e Sergio Chiamparino (entrambi esponenti del Pd, ndr), che furono eletti al primo mandato ma poi non riconfermati". L'ultimo a fare il bis fu l'azzurro Enzo Ghigo, eletto nel 1995 e confermato nel 2000. "Credo mi abbia premiato - ha osservato Cirio - il fatto di essere una persona fra la gente, di ascoltare tutti, e di cercare sempre di trovare un punto di equilibrio".