È iniziato a Potenza lo scrutinio delle elezioni comunali , che si sono tenute sabato 8 e domenica 9 giugno. Nel capoluogo di regione della Basilicata erano cinque i candidati sindaco alle amministrative per succedere al primo cittadino uscente Mario Guarente.

Chi erano i candidati sindaco a Potenza



Il candidato del centrodestra a Potenza era il vicepresidente della giunta regionale uscente Francesco Fanelli, sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Potenza civica-Fanelli sindaco, Insieme per Potenza-Amiamo Potenza e Orgoglio lucano. Ha corso anche Francesco Giuzio, consigliere comunale uscente appoggiato dalla lista Basilicata Possibile. E ancora Pierluigi Smaldone, esponente del centrosinistra e consigliere comunale uscente appoggiato da Potenza Ritorna, M5S e Città nuova. Si è candidato anche un altro esponente del centrosinistra e consigliere comunale uscente, Vincenzo Telesca: era appoggiato da diverse liste civiche e dalla maggioranza del Pd ma, a causa dalla spaccatura nel partito, il simbolo dem non era presente sulla scheda elettorale. A sostenerlo le liste Uniamoci per Potenza-Telesca sindaco, La Potenza dei Cittadini-Potenza democratica, Insieme per Potenza, Basilicata Casa Comune, Potenza prima. L’unica donna in gara per la poltrona di sindaca era Maria Grazia Marino, sostenuta da Forza del Popolo.