Chi erano i candidati sindaco a Bari

A Bari il campo largo ha corso diviso, con Michele Laforgia scelto dal M5S e Vito Leccese dal Pd. Sei le liste collegate all’avvocato Laforgia (sostenuto anche da Convenzione): Bari Bene Comune, Laforgia Sindaco, Partito Comunista Italiano, Generazione Urbana, Movimento 5 Stelle e Bari Città d'Europa. Sette invece quelle che sostengono Leccese, capo di gabinetto di Decaro (appoggiato anche da Verdi e Azione): Pd, Europa Verde, Leccese Sindaco, Progetto Bari, Decaro per Bari, Con Leccese Sindaco e Noi Popolari. C'è anche un'ottava lista, #Decaro per il sindaco, presentata solo per i Municipi e non per il Consiglio comunale. Sabino Mangano, ex Movimento 5 Stelle ed ex consigliere comunale, è sostenuto dalla sola lista Oltre. Il candidato unitario del centrodestra, Fabio Romito, conta su dieci liste: Romito Sindaco, Bari per Fabio Romito, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Liberali e Riformisti-Nuovo Psi, Noi moderati e Riprendiamoci il futuro, Udc-Prima l'Italia, Agorà, Mario Conca, Pensionati e invalidi giovani insieme. Infine c'è l’ex consigliere comunale ed ex consigliere metropolitano Nicola Sciacovelli, sostenuto dalle liste Sciacovelli sindaco-Ci piace! e Noi per Bari-Italexit per l'Italia per Sciacovelli sindaco.