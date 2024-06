È iniziato a Prato lo scrutinio delle elezioni comunali , che si sono tenute sabato 8 e domenica 9 giugno. Nel capoluogo di provincia toscano erano sei i candidati sindaco alle amministrative per succedere al primo cittadino uscente Matteo Biffoni (ELEZIONI: LE NOTIZIE IN DIRETTA - I RISULTATI DELLE AMMINISTRATIVE IN TEMPO REALE ).

Chi erano i candidati sindaco a Prato

A Prato il Campo largo di centrosinistra ha schierato Ilaria Bugetti, consigliera regionale e presidente del Consiglio nazionale di AICCRE (Associazione Italiana dei Comuni e delle Regioni d’Europa), sostenuta da sei liste: Pd, la civica La forza del noi, la riformista Questa è Prato, il Movimento 5 stelle, Sinistra Unita (Alleanza Verdi Sinistra, Sinistra civica ecologista e Socialismo XXI) e +Europa. Per il centrodestra in corsa l’avvocato ed ex assessore all’Urbanistica Gianni cenni, appoggiato da cinque liste: Gianni Cenni sindaco, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Silli con Prato. Paola Battaglieri, candidata della lista Alternativa per i Beni Comuni, è architetto e funzionaria nel Comune di Borgo San Lorenzo. Il Partito Comunista Italiano ha scelto Fulvio (detto Mirko) Castellani, operaio tessile da anni figura centrale della sinistra pratese. L’ingegnere Mario Daneri è il volto della lista Prato Merita, mentre Jonathan Targetti - 38enne imprenditore nell’antiquariato e vintage militare del Novecento - si presenta con la lista Targettopoli.