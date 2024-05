Elezioni comunali a Prato, chi sono i candidati sindaco

Nel capoluogo di provincia toscano l’8 e il 9 giugno si svolgono le Amministrative per scegliere il prossimo primo cittadino. In corsa, sostenuti da 15 liste in totale, ci sono (in ordine alfabetico) Paola Battaglieri, Ilaria Bugetti, Mirko Castellani, Gianni Cenni, Mario Daneri e Jonathan Targetti