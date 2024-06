È iniziato a Lecce lo scrutinio delle elezioni comunali , che si sono tenute sabato 8 e domenica 9 giugno. Nella città pugliese erano quattro i candidati sindaco alle amministrative per la carica di primo cittadino (ELEZIONI: LE NOTIZIE IN DIRETTA - I RISULTATI DELLE AMMINISTRATIVE IN TEMPO REALE ).

Chi erano i candidati sindaco a Lecce

In corsa a Lecce c'era Carlo Salvemini, sindaco uscente del centrosinistra supportato anche dai pentastellati. Il centrodestra ha schierato Adriana Poli Bortone, l'ex lady di ferro di Palazzo Carafa già sindaca dal 1998 al 2007. Correva per la poltrona di primo cittadino anche Alberto Siculella, il pentastellato che dopo l'alleanza stretta dal M5S con Salvemini ha preso le distanze dal Movimento. L’ultimo candidato era Agostino Ciucci, il medico del Dea-Fazzi conosciuto per le sue posizioni contro i vaccini durante la pandemia e più in generale contro il sistema: si è presentato con una lista civica, “Diritti e Civiltà per Lecce”.