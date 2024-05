Elezioni comunali a Lecce, chi sono i candidati sindaco

Nella città pugliese l’8 e il 9 giugno si terranno le elezioni amministrative. A sfidarsi per la poltrona di primo cittadino sono tre uomini e una donna, sostenuti da 22 liste. In corsa, in ordine alfabetico, ci sono Adriana Poli Bortone (centrodestra), Agostino Ciucci (Diritti e Civiltà per Lecce), Carlo Salvemini (centrosinistra e M5S) e Alberto Siculella (Aria e Mind)

Chi sono i candidati sindaco a Lecce

In corsa a Lecce c’è Carlo Salvemini, sindaco uscente del centrosinistra supportato anche dai pentastellati. È sostenuto da 9 liste: Pd, M5S, Lecce Città pubblica, Noi per Lecce, Sveglia Lecce, Coscienza civica, Lecce città giusta, Lista Avanti Lecce, Riformisti per Salvemini. Il centrodestra schiera Adriana Poli Bortone, l'ex lady di ferro di Palazzo Carafa già sindaca dal 1998 al 2007. È sostenuta da 10 liste: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Udc-Puglia popolare, Prima Lecce, Tutta Lecce, Io Sud, Movimento Regione Salento, Lecce Futura, Lista Voce nazionale. Corre per la poltrona di primo cittadino anche Alberto Siculella, il pentastellato che dopo l'alleanza stretta dal M5S con Salvemini ha preso le distanze dal Movimento: a sostenerlo ci sono 2 liste, Aria e Mind. L’ultimo candidato è Agostino Ciucci, il medico del Dea-Fazzi conosciuto per le sue posizioni contro i vaccini durante la pandemia e più in generale contro il sistema: si presenta con una lista civica, “Diritti e Civiltà per Lecce”.