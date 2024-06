Chi erano i candidati sindaco a Perugia

In corsa Margherita Scoccia (FdI), professione architetto, attuale assessora all’Urbanistica. A sostenerla otto liste: Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia con la lista Fare Perugia, Perugia Civica, Progetto Perugia, Futuro Giovani, Perugia Amica e Udc. Sette invece quelle che hanno appoggiato Vittoria Ferdinandi, nominata nel 2021 Cavaliere al merito della Repubblica. È stata appoggiata da Pd, M5s, Alleanza Verdi Sinistra, Pensa Perugia (con i simboli di Azione, Socialisti per Perugia, Perugia in Europa e Laboratorio Civico) e dalle liste civiche Orchestra per la Vittoria, Anima Perugia e Perugia per la sanità pubblica. Massimo Monni (Perugia Merita) non è nuovo alla politica: ex socialista, è già stato eletto con il Centrodestra per vari ruoli in Comune e Regione. Leonardo Caponi, si è presentato con il simbolo del Pci. Poi c’è l’ex calciatore Davide Baiocco, che ha giocato non solo nel Perugia ma anche – per un breve periodo – nella Juventus e in molti altri club. La sua lista è Forza Perugia ed è stato appoggiato anche da Alternativa Riformista – Italexit.