È iniziato a Firenze lo scrutinio delle elezioni comunali , che si sono tenute sabato 8 e domenica 9 giugno. Nel capoluogo regionale toscano erano 10 i candidati sindaco alle amministrative per succedere al primo cittadino uscente Dario Nardella

Chi erano i candidati sindaco a Firenze

Dopo 10 anni di amministrazione targata Dario Nardella, il Pd ha puntato sull’assessore all’Educazione Sara Funaro, sostenuta anche da Sinistra Italiana +Europa, Azione, Europa Verde, Movimento Laburista, Volt e Movimento Centro. Invece Italia Viva, in polemica per le primarie non fatte, ha candidato l’ex vicepresidente regionale Stefania Saccardi. Correva da sola anche Cecilia Del Re - ex assessore della giunta Nardella - con la lista Firenze Democratica. Il Movimento 5 Stelle ha sostenuto Lorenzo Masi, consigliere comunale uscente. La sinistra radicale ha candidato Dmitrij Palagi (Rifondazione comunista, Possibile e Potere al Popolo). Nel centrodestra il candidato sindaco era l’ex direttore degli Uffizi Eike Schmidt. Il Movimento Indipendenza di Gianni Alemanno e il Popolo della Famiglia hanno sostenuto invece Andrea Asciuti. A completare la lista dei candidati i civici Alessandro De Giuli (Firenze Rinasce), Francesco Zini (Firenze Cambia) e Francesca Marrazza (Ribella Firenze).