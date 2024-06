A partire dalle 14 di oggi, 10 giugno, inizieranno le operazioni di spoglio. Intanto, secondo gli exit poll, il centrosinistra risulta avanti a Cagliari, Bergamo e Perugia, mentre il centrodestra in testa a Campobasso, Pescara e Potenza. Sfida che sembra rinviata ai ballottaggi invece per Firenze, Bari e Caltanisetta. Già eletto un sindaco nel Salernitano

Contestualmente alle elezioni europee ( I RISULTATI IN DIRETTA ) questa tornata elettorale è stata caratterizzata anche da quelle comunali: si è votato in 3.698 Comuni italiani con un’affluenza che dovrebbe aver superato il 62%, al ribasso rispetto alle precedenti consultazioni quando il dato definitivo era stato del 67,91%. Per avere notizie sui risultati bisognerà però aspettare le 14 di oggi 10 giugno, quando comincerà effettivamente lo spoglio delle schede.

Gli exit poll: i possibili ballottaggi

Intanto, secondo gli exit poll, il centrosinistra risulta avanti a Cagliari, Bergamo e Perugia, mentre il centrodestra in testa a Campobasso, Pescara e Potenza. Sfida che sembra rinviata ai ballottaggi invece per Firenze, Bari e Caltanisetta. In particolare, nel capoluogo toscano la candidata del Pd, Sara Funaro è prima con una forchetta tra il 40.5 ed il 44.5%, poi a seguire c’è il candidato del centrodestra Eike Schmidt con una forchetta tra il 32.5 ed il 36.5%. Si tornerà alle urne anche nel capoluogo pugliese dove il candidato del Pd Vito Leccese è dato tra il 42 ed il 46% e sfiderà il leghista Fabio Romito tra il 32 ed il 35%. Nella città siciliana torneranno a sfidarsi Walter Tesauro del centrodestra con una forchetta tra il 37 ed il 41% ed Annalisa Petitto tra il 30 ed il 34%.

Da Cagliari a Bergamo, da Perugia a Campobasso

Ma ecco poi altri dati. A Cagliari e a Bergamo il centrosinistra va verso la vittoria al primo turno: nel primo exit poll per le comunali del capoluogo sardo Massimo Zedda (centrosinistra) ha una forchetta tra il 59 e il 63%, mentre Alessandra Zedda (centrodestra) è al 31-35%. Nella città lombarda invece Elena Carnevali che guida la coalizione di centrosinistra è tra il 53 ed il 57% contro il 39-43% del candidato del centrodestra Andrea Pezzotta. Sfida al femminile a Perugia dove è avanti sempre il centrosinistra con Vittoria Ferdinandi che ha una forchetta tra il 49 ed il 53%, mentre la candidata del centrodestra Margherita Scoccia è al 44-48%. Il centrodestra va verso la vittoria a Campobasso con il candidato di centrodestra Aldo De Benedettis che ha una forchetta tra il 49 ed il 53%, seguito dalla candidata di centrosinistra Marialuisa Forte con il 31-35%. Fdi, Lega e Forza Italia sono avanti anche in Basilicata e in Abruzzo. A Potenza Francesco Fanelli (centrodestra) è tra il 47,5-51,5%, mentre Vincenzo Telesca (Pd) è al 21-25%. A Pescara il sindaco uscente Carlo Masci (centrodestra) è tra il 47,5-51,5%, mentre il candidato di centrosinistra Carlo Costantini è al 34-38%.

Già eletto un sindaco nel Salernitano, raggiunto il quorum

In attesa dei risultati ufficiali, però, c'è già un sindaco eletto in questa tornata di amministrative. Accade a Ottati, piccolo comune del Salernitano, dove l'affluenza alle urne, alle 23 di ieri, si è assestata sul 41,55%. Dunque, di fatto, l'unico candidato sindaco e primo cittadino uscente, Elio Guadagno, è pronto a indossare di nuovo la fascia tricolore. Ora, per l’ufficialità dell'elezione, servirà solo attendere il termine dello spoglio in quanto la conferma arriverà dal numero di voti validi, che dovrà superare il 50%.