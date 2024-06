È iniziato a Campobasso lo scrutinio delle elezioni comunali, che si sono tenute sabato 8 e domenica 9 giugno. Nel capoluogo di regione del Molise erano tre i candidati sindaco alle amministrative per succedere al primo cittadino uscente Paola Felice (Movimento 5 Stelle), entrata in carica nel 2023 per sostituire il neo eletto consigliere regionale Roberto Gravina (ELEZIONI: LE NOTIZIE IN DIRETTA - I RISULTATI DELLE AMMINISTRATIVE IN TEMPO REALE).