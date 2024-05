Elezioni comunali a Campobasso, chi sono i candidati sindaco

Nel capoluogo di regione del Molise l’8 e il 9 giugno si svolgono le Amministrative per scegliere il prossimo primo cittadino. In corsa, sostenuti da 12 liste in totale, ci sono Aldo De Benedittis per il centrodestra, Marialuisa Forte per il centrosinistra e Pino Ruta per il Cantiere Civico

Per le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno sono tre i candidati alla carica di sindaco di Campobasso, sostenuti da 12 liste in totale: Aldo De Benedittis per il centrodestra, Marialuisa Forte per il centrosinistra e Pino Ruta per il Cantiere Civico. Non si ricandida la prima cittadina uscente, Paola Felice (Movimento 5 Stelle), entrata in carica nel 2023 per sostituire il neo eletto consigliere regionale Roberto Gravina.