Silvio Berlusconi infiamma la campagna elettorale sulle riforme costituzionali, prospettando in caso di approvazione le dimissioni di Mattarella, smentendo poi di aver attaccato il Capo dellio Stato. Letta: "Questa è la dimostrazione che la destra è pericolosa per il Paese". Ignazio La Russa (FdI) frena: "Prematuro discutere oggi del tema di Mattarella". C'è tempo fino a domani per la presentazione al ministero dell'Interno dei simboli di partiti e movimenti