La guerra degli Stati Uniti contro l'Iran potrebbe proseguire per altri sei mesi e trasformarsi in un nuovo conflitto senza fine in Medio Oriente. E' l'allarme lanciato dall'ex segretario alla Difesa e direttore della Cia Leon Panetta in un'intervista al Guardian. "Stati Uniti e Iran sono intrappolati in un terribile stallo e hanno davvero poche opzioni a disposizione per porre fine alla guerra", ha affermato Panetta. Il conflitto, iniziato oltre sei mesi fa, rischia a suo giudizio di diventare "un'altra guerra fallita" come quelle in Iraq e Afghanistan. "Credo che con ogni probabilita' continuera' per altri sei mesi senza essere risolto", ha aggiunto. Panetta, che guido' il Pentagono dal 2011 al 2013 durante la presidenza di Barack Obama, ha inoltre denunciato una situazione di "forte caos" nella catena di comando militare americana. Le tensioni interne sono emerse anche con le dimissioni del segretario all'Esercito Dan Driscoll, arrivate dopo una serie di contrasti con il capo del Pentagono Pete Hegseth. "I militari americani vanno in guerra in un momento di enorme turbolenza al Pentagono e nella struttura di comando. Cio' crea la sensazione che nessuno sia davvero al comando", ha affermato Panetta. Secondo l'ex segretario alla Difesa, Iran, Russia, Cina, Corea del Nord e gruppi terroristici possono interpretare questa situazione come un segnale di debolezza degli Stati Uniti.