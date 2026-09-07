Guerra Iran, Netanyahu: smantellare avamposti illegali dei coloni in Cisgiordania. LIVE
Il primo ministro israeliano avrebbe ordinato lo smantellamento degli insediamenti illegali dei coloni in Cisgiordania, in seguito alle forti pressioni degli Stati Uniti. Ad annunciare la svolta è stato il ministro delle Finanze, Bezalel Smotrich, che ha aggiunto di "non gradire tale disposizione". Non è ancora chiaro quando dovrebbe iniziare lo sgombero. L'esercito israeliano ha ordinato nuove evacuazioni nel sud del Libano. Colpite strutture di Hezbollah. Nei raid dell'Idf di ieri, morte almeno 7 persone
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Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu avrebbe ordinato lo smantellamentodegli insediamenti illegali dei coloni in Cisgiordania, in seguito alle forti pressioni degli Stati Uniti. Ad annunciare la svolta è stato il ministro delle Finanze, Bezalel Smotrich, durante un convegno a Gerusalemme, che ha aggiunto di "non gradire tale disposizione". Non è ancora chiaro quando dovrebbe iniziare lo sgombero, che dovrebbe riguardare un centinaio di avamposti, costituiti da roulotte e pre-fabbricati, costruiti nelle aree A e B, ovvero quelle zone della Cisgiordania destinate a essere sotto il controllo totale o parziale dell'Autorità Nazionale Palestinese. Nel frattempo, l'esercito israeliano ha ordinato nuove evacuazioni nel sud del Libano, aggiungendo di aver già colpito strutture di Hezbollah. Nei raid dell'Idf di ieri, sono rimaste uccise almeno 7 persone.
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Idf, esplode ordigno sulla Linea Gialla, Hamas viola cessate il fuoco
In seguito all'esplosione di un ordigno sulla Linea Gialla, l'Idf ha annunciato di aver colpito infrastrutture legate ad Hamas nella Striscia di Gaza. "Ieri (domenica), un veicolo del genio dell'Idf è passato sopra un ordigno esplosivo appartenente all'organizzazione terroristica di Hamas sulla Linea Gialla, a nord della Striscia di Gaza - scrive l'Idf su Telegram -. Nessun militare è rimasto ferito. Questo costituisce una palese violazione del cessate il fuoco da parte di Hamas. In risposta, nella notte l'Idf ha colpito infrastrutture terroristiche di Hamas, utilizzate per preparare attacchi contro civili e militari. Le truppe Idf sotto il Comando Sud restano schierate nell'area in conformità all'accordo e continueranno a operare per eliminare qualsiasi minaccia".
Iran: ex capo Pentagono Panetta, guerra durerà altri sei mesi
La guerra degli Stati Uniti contro l'Iran potrebbe proseguire per altri sei mesi e trasformarsi in un nuovo conflitto senza fine in Medio Oriente. E' l'allarme lanciato dall'ex segretario alla Difesa e direttore della Cia Leon Panetta in un'intervista al Guardian. "Stati Uniti e Iran sono intrappolati in un terribile stallo e hanno davvero poche opzioni a disposizione per porre fine alla guerra", ha affermato Panetta. Il conflitto, iniziato oltre sei mesi fa, rischia a suo giudizio di diventare "un'altra guerra fallita" come quelle in Iraq e Afghanistan. "Credo che con ogni probabilita' continuera' per altri sei mesi senza essere risolto", ha aggiunto. Panetta, che guido' il Pentagono dal 2011 al 2013 durante la presidenza di Barack Obama, ha inoltre denunciato una situazione di "forte caos" nella catena di comando militare americana. Le tensioni interne sono emerse anche con le dimissioni del segretario all'Esercito Dan Driscoll, arrivate dopo una serie di contrasti con il capo del Pentagono Pete Hegseth. "I militari americani vanno in guerra in un momento di enorme turbolenza al Pentagono e nella struttura di comando. Cio' crea la sensazione che nessuno sia davvero al comando", ha affermato Panetta. Secondo l'ex segretario alla Difesa, Iran, Russia, Cina, Corea del Nord e gruppi terroristici possono interpretare questa situazione come un segnale di debolezza degli Stati Uniti.
Un palestinese ucciso in scontro con coloni ed esercito
Un giovane palestinese e' rimasto ucciso in seguito a uno scontro tra gli abitanti di un villaggio della Cisgiordania, i coloni e le truppe delle Forze di Difesa Israeliane (IDF). Lo riporta Ynet, secondo cui gli abitanti del villaggio di Hajjaj, a est di Qalqilya, hanno lanciato pietre contro un drone che i coloni israeliani avevano fatto sorvolare il villaggio. Quando i coloni sono entrati nel villaggio per recuperare il drone, si sono scontrati con i residenti, con i soldati delle forze di Difesa Israeliane che avrebbero sparato contro i palestinesi che lanciavano pietre nella loro direzione. Omar Muhammad Tubasi, di 20 anni, e' stato ucciso a colpi d'arma da fuoco durante gli scontri, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ufficiale dell'Autorita' Palestinese Wafa, che cita il Ministero della Salute dell'Autorita' Palestinese. L'esercito israeliano non ha ancora commentato l'accaduto.
Idf ordina evacuazione in Sud Libano, raid base Hezbollah
L'esercito israeliano ha ordinato agli abitanti di un'area della localita' di Deir Ez-Zahrani, nel Libano meridionale, di evacuare in previsione di attacchi contro una struttura del gruppo filo-iraniano Hezbollah. In seguito al "lancio di un drone esplosivo" da parte di Hezbollah contro le forze israeliane, l'esercito ha avvertito - tramite un messaggio in arabo su Telegram - che avrebbe preso di mira una struttura dell'organizzazione. Successivamente, l'emittente televisiva di Hezbollah, Al-Manar, ha riferito di un raid aereo israeliano su Deir Ez-Zahrani.