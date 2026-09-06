I raid nel Sud del Libano sono arrivati in risposta al lancio di due droni ad opera di Hezbollah contro alcuni soldati dell'Idf che stavano prestando in servizio nella Zona di sicurezza. Gli stessi militari hanno aperto il fuoco distruggendo uno dei due droni

Israele ha annunciato una serie di raid nel Sud del Libano in risposta al lancio di due droni ad opera di Hezbollah contro alcuni soldati dell'Idf che stavano prestando in servizio nella Zona di sicurezza. Gli stessi militari hanno aperto il fuoco distruggendo uno dei due droni. Nella nota, diffusa su Telegram, l'Idf ha comunque escluso la presenza di feriti.

La violazione

"Questa - è stato segnalato da Israele - è una palese violazione da parte dell'organizzazione terroristica Hezbollah". Inoltre, conclude il comunicato, "i soldati Idf continueranno a operare nella Zona di sicurezza con l'obiettivo di rimuovere ogni minaccia nei confronti dei civili e dei militari israeliani".