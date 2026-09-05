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Libano, 100mila bimbi senza scuola: “A rischio è il futuro del Paese”

Agnese Ranaldi

Agnese Ranaldi
©Getty

Settembre è iniziato e i più piccoli si preparano all'inizio del nuovo anno scolastico. Ma non tutti: con 340 gli istituti danneggiati o distrutti dal conflitto, i bambini e le bambine libanesi potrebbe non avere una classe dove fare ritorno. Le frequenti interruzioni all’istruzione degli ultimi anni rischiano di ampliare le lacune educative e trasformarsi in un'esclusione permanente dannosa per il Paese intero. Ne abbiamo parlato con Atif Rafique, Chief of Education di Unicef Libano

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