Guerra Iran, attaccato drone navale americano nello Stretto di Hormuz

Tensione altissima nello stretto di Hormuz. I pasdaran hanno attaccato un drone navale statunitense che stava tentando di entrare nello Stretto di Hormuz, poche ore dopo che Teheran e Washington si erano scambiate una serie di attacchi.

Le forze americane avevano colpito tre petroliere iraniane dopo che il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie aveva lanciato missili balistici contro due navi statunitensi che pattugliavano le acque nella regione e i Pasdaran hanno risposto in un continuo scambio di colpi, annunciando l'attacco di diverse imbarcazioni per ritorsione.

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