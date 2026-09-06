Guerra Iran, attaccato drone navale americano nello Stretto di Hormuz

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Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
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Guerra Iran USA, attaccato drone navale americano nello Stretto di Hormuz. LIVE

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Lo annunciano i Pasdaran, le Guardie Rivoluzionarie iraniane, precisando che il dispositivo stava cercando di entrare nello Stretto di Hormuz. Qualche ora prima Teheran e Washington si erano scambiate una serie di attacchi nella zona

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Tensione altissima nello stretto di Hormuz. I pasdaran hanno attaccato un drone navale statunitense che stava tentando di entrare nello Stretto di Hormuz, poche ore dopo che Teheran e Washington si erano scambiate una serie di attacchi. 

Le forze americane avevano colpito tre petroliere iraniane dopo che il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie aveva lanciato missili balistici contro due navi statunitensi che pattugliavano le acque nella regione e i Pasdaran hanno risposto in un continuo scambio di colpi, annunciando l'attacco di diverse imbarcazioni per ritorsione.

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Iran: "Attaccato drone Usa nello Stretto di Hormuz"

Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno annunciato di aver attaccato un drone navale statunitense che stava cercando di entrare nello Stretto di Hormuz. "Le eroiche forze navali della Guardia rivoluzionaria islamica - si legge in una nota trasmessa dalla tv di Stato Irib - hanno attaccato un drone militare americano che stava cercando di entrare nell'area protetta dello Stretto di Hormuz". Ieri la rappresaglia contro tre petroliere legate agli Usa per ritorsione contro gli attacchi americani a petroliere iraniane avvenuti in precedenza

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