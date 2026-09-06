Guerra Iran, attaccato drone navale americano nello Stretto di Hormuz

Lo annunciano i Pasdaran, le Guardie Rivoluzionarie iraniane, precisando che il dispositivo stava cercando di entrare nello Stretto di Hormuz. Qualche ora prima Teheran e Washington si erano scambiate una serie di attacchi nella zona
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Tensione altissima nello stretto di Hormuz. I pasdaran hanno attaccato un drone navale statunitense che stava tentando di entrare nello Stretto di Hormuz, poche ore dopo che Teheran e Washington si erano scambiate una serie di attacchi.
Le forze americane avevano colpito tre petroliere iraniane dopo che il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie aveva lanciato missili balistici contro due navi statunitensi che pattugliavano le acque nella regione e i Pasdaran hanno risposto in un continuo scambio di colpi, annunciando l'attacco di diverse imbarcazioni per ritorsione.
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Forze governative Yemen: "Ripresa agli Houthi città in provincia di Hodeida"
Nello Yemen le forze governative affermano di aver ripreso il controllo del distretto di Hays, nella provincia di Hodeidah, sottraendolo ai ribelli filo-iraniani Houthi, che controllano ampie regioni del Paese, compresa la capiytale Sana'a. In un comunicato diffuso il giorno X, le Forze Armate yemenite, citate da Al Jazeera, hanno dichiarato di aver riacquistato il "controllo completo" del distretto dopo aver messo in sicurezza la città di Hays e "liberato tutte le aree rurali affiliate al distretto, assicurandone la piena sicurezza". Hanno inoltre affermato che le forze governative hanno riconquistato le aree presso l'incrocio di Al-Barah e sono avanzate verso le posizioni degli Houthi, mentre i ribelli si ritiravano, uccidendo e ferendo decine di combattenti.
Guerra Iran-Usa, quanto sono costati i sei mesi di conflitto
Ad oltre sei mesi dall'attacco di Stati Uniti e Israele contro la Repubblica Islamica dell'Iran, i consumatori continuano a fronteggiare una raffica di rincari, a partire dai prodotti energetici con i prezzi di benzina, diesel e gas in costante aumento. Come per le sorti del conflitto, anche sul fronte dei costi aggiuntivi causati dal blocco dello Stretto di Hormuz non si riesce a intravedere, al momento, una fine. Ecco un bilancio.
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Israele: "Raid in Libano in risposta ad attacco su militari dell'Idf"
I raid nel Sud del Libano sono arrivati in risposta al lancio di due droni ad opera di Hezbollah contro alcuni soldati dell'Idf che stavano prestando in servizio nella Zona di sicurezza. Gli stessi militari hanno aperto il fuoco distruggendo uno dei due droni.
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Iran: "Attaccato drone Usa nello Stretto di Hormuz"
Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno annunciato di aver attaccato un drone navale statunitense che stava cercando di entrare nello Stretto di Hormuz. "Le eroiche forze navali della Guardia rivoluzionaria islamica - si legge in una nota trasmessa dalla tv di Stato Irib - hanno attaccato un drone militare americano che stava cercando di entrare nell'area protetta dello Stretto di Hormuz". Ieri la rappresaglia contro tre petroliere legate agli Usa per ritorsione contro gli attacchi americani a petroliere iraniane avvenuti in precedenza
Iran, Pasdaran: attaccate due navi Usa
Le forze aerospaziali iraniane hanno attaccato con diversi missili balistici nelle scorse ore una portaerei e un cacciatorpediniere Usa. Lo ha dichiarato domenica mattina il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica iraniano (Irgc), sottolineando che le navi statunitensi avevano disturbato navi iraniane e partecipato al blocco navale contro il Paese.
Israele: "Raid in Libano in risposta ad attacco su militari Idf"
Israele ha annunciato di stare effettuando alcuni raid nel sud del Libano in risposta al lancio di due droni ad opera di Hezbollah contro alcuni soldati dell'Idf che erano in servizio nella Zona di sicurezza. Gli stessi militari hanno aperto il fuoco distruggendo uno dei due droni. Nella nota, diffusa su Telegram, l'Idf esclude feriti. "Questa - si legge - è una palese violazione da parte dell'organizzazione terroristica Hezbollah". "I soldati Idf - conclude il comunicato - continueranno a operare nella Zona di sicurezza con l'obiettivo di rimuovere ogni minaccia nei confronti dei civili e dei militari israeliani".