Tre persone sono morte e almeno 23 sono rimaste ferite ieri in attacchi delle forze israeliane nel sud e nell'est del Libano nella tarda giornata di ieri. Lo ha reso noto il ministero della Salute libanese, a quanto riportano i media della regione. I raid hanno preso di mira cinque località nelle regioni del sud del Tiro e del Nabatieh e nella regione della Bekaa nell'est, in seguito a un attacco di Hezbollah con droni contro le truppe israeliane che operano nella zona di sicurezza del Libano meridionale.