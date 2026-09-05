Il Presidente degli Stati Uniti ha lanciato un avvertimento a Teheran, dichiarando che se "non saranno intelligenti" si ritroveranno con uno "Stretto di Hormuz che non sarà più necessario". Secondo Trump, si stanno creando nuovi oleodotti che potrebbero portare ad aggirare lo Stretto, da cui fino a pochi mesi fa passava un quinto del petrolio e gas globale. Teheran: "Ovunque percepiamo una minaccia, condurremo operazioni preventive"
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Il Presidente degli Stati Uniti ha lanciato un avvertimento a Teheran, dichiarando che se "non saranno intelligenti" si ritroveranno con uno "Stretto di Hormuz che non sarà più necessario". Secondo Trump, si stanno creando nuovi oleodotti che potrebbero portare ad aggirare lo Stretto, da cui fino a pochi mesi fa passava un quinto del petrolio e gas globale. Teheran: "Ovunque percepiamo una minaccia, condurremo operazioni preventive"
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Libano, tre morti e 23 feriti in attacchi Idf a est e sud
Tre persone sono morte e almeno 23 sono rimaste ferite ieri in attacchi delle forze israeliane nel sud e nell'est del Libano nella tarda giornata di ieri. Lo ha reso noto il ministero della Salute libanese, a quanto riportano i media della regione. I raid hanno preso di mira cinque località nelle regioni del sud del Tiro e del Nabatieh e nella regione della Bekaa nell'est, in seguito a un attacco di Hezbollah con droni contro le truppe israeliane che operano nella zona di sicurezza del Libano meridionale.