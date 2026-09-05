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Guerra Iran-Usa, Trump: "Stretto Hormuz può non essere più necessario". LIVE

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©Ansa

Il Presidente degli Stati Uniti ha lanciato un avvertimento a Teheran, dichiarando che se "non saranno intelligenti" si ritroveranno con uno "Stretto di Hormuz che non sarà più necessario". Secondo Trump, si stanno creando nuovi oleodotti che potrebbero portare ad aggirare lo Stretto, da cui fino a pochi mesi fa passava un quinto del petrolio e gas globale. Teheran: "Ovunque percepiamo una minaccia, condurremo operazioni preventive"

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Il Presidente degli Stati Uniti ha lanciato un avvertimento a Teheran, dichiarando che se "non saranno intelligenti" si ritroveranno con uno "Stretto di Hormuz che non sarà più necessario". Secondo Trump, si stanno creando nuovi oleodotti che potrebbero portare ad aggirare lo Stretto, da cui fino a pochi mesi fa passava un quinto del petrolio e gas globale. Teheran: "Ovunque percepiamo una minaccia, condurremo operazioni preventive"

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