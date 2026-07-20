Gli attacchi statunitensi sferrati nella notte nel nord-ovest dell'Iran hanno causato la morte di almeno una persona e il ferimento di diverse altre, secondo quanto riportato dai media statali. "Una persona è caduta martire e diverse altre sono rimaste ferite in un attacco terroristico e aggressivo da parte degli Stati Uniti contro un'area a sud-ovest di Tabriz lunedì mattina", ha dichiarato Majid Farshi, responsabile della gestione delle crisi della provincia iraniana dell'Azerbaigian Orientale, citato dall'agenzia di stampa statale Irna.