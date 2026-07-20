Nona notte di raid Usa sull'Iran. Teheran fa esplodere due petroliere a Hormuz. LIVE
Il Centcom ha informato sulla nuova ondata di attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran, per la nona notte consecutiva. "Tali attacchi - si legge - continueranno a ridurre le capacità militari iraniane impiegate per colpire navi commerciali e marittimi civili in transito nello stretto di Hormuz". Trump: "Abbiamo colpito duramente l'Iran in onore dei soldati caduti". Ukmto: un'imbarcazione è andata a fuoco nello Stretto di Hormuz, a nordovest di Kumzar, in Oman
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Il Centcom ha informato sulla nuova ondata di attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran, per la nona notte consecutiva. "Tali attacchi - si legge - continueranno a ridurre le capacità militari iraniane impiegate per colpire navi commerciali e marittimi civili in transito nello stretto di Hormuz". Trump: "Abbiamo colpito duramente l'Iran in onore dei soldati caduti". Ukmto: un'imbarcazione è andata a fuoco nello Stretto di Hormuz, a nordovest di Kumzar, in Oman.
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Media iraniani, raid Usa contro città sede di una centrale nucleare
Gli attacchi statunitensi hanno colpito diverse località nella città portuale di Bushehr, nel sud dell'Iran, sede dell'unica centrale nucleare civile del Paese, secondo quanto riportato dai media statali. "Pochi minuti fa, diverse località della città di Bushehr sono state colpite dai proiettili del nemico americano", ha dichiarato il governatore di Bushehr Mohammad Mozaffari, come riportato dall'agenzia di stampa ufficiale Irna.
Il prezzo del gas su massimi da marzo a 60 euro con escalation Usa-Iran
Il prezzo del gas strappa ancora sulle crescente escalation tra Stati Uniti e Iran nello Stretto di Hormuz. Ad Amsterdam i contratti Ttf salgono del 4,6% a 60 euro al megawattora, riportandosi sui livelli dello scorso marzo.
Media iraniani, 'un morto per gli attacchi Usa nel nord-ovest'
Gli attacchi statunitensi sferrati nella notte nel nord-ovest dell'Iran hanno causato la morte di almeno una persona e il ferimento di diverse altre, secondo quanto riportato dai media statali. "Una persona è caduta martire e diverse altre sono rimaste ferite in un attacco terroristico e aggressivo da parte degli Stati Uniti contro un'area a sud-ovest di Tabriz lunedì mattina", ha dichiarato Majid Farshi, responsabile della gestione delle crisi della provincia iraniana dell'Azerbaigian Orientale, citato dall'agenzia di stampa statale Irna.
Ryanair, -34% dell'utile netto trimestrale per il conflitto in Medio Oriente
La compagnia aerea low cost irlandese Ryanair ha dichiarato che l'utile netto è crollato del 34% nel primo trimestre, poiché il conflitto in Medio Oriente ha fatto impennare i prezzi del carburante per aerei e ha influito negativamente sulle vendite dei biglietti. L'utile al netto delle imposte è sceso a 538 milioni di euro (616 milioni di dollari) nei tre mesi fino alla fine di giugno, dagli 820 milioni di euro registrati un anno prima, ha dichiarato la compagnia in un comunicato.
Iran, Bahrein attiva sirene allarme antiaereo per la terza volta in otto ore
Il Bahrein ha attivato le sirene di allarme antiaereo per la terza volta in otto ore per possibili attacchi iraniani. L'ultimo post del Ministero dell'Interno su X ha nuovamente esortato le persone a recarsi nel luogo sicuro più vicino. L'allarme è scattato mentre l'Iran ha continuato a lanciare attacchi di rappresaglia nella regione dopo un'altra serie di attacchi statunitensi.
M.O. due palestinesi uccisi da coloni israeliani a Ramallah
Due palestinesi sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco da coloni israeliani durante un attacco alla città di Deir Jarir, a est di Ramallah. Lo ha riferito la Mezzaluna Rossa Palestinese. Secondo il ministero della Salute palestinese, le vittime sono Audeh Abdurrahim Audeh Farahaneh, 53 anni, e Ahmed Adel Rashid Abu Maju, 26 anni. Altre tre persone sono rimaste gravemente ferite nello stesso attacco, secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Testimoni oculari hanno raccontato a Wafa che l'esercito israeliano ha aperto il fuoco su un'ambulanza che trasportava uno dei feriti.
Kuwait, 'intercettati droni di Teheran'
Le forze armate del Kuwait hanno riferito di aver "respinto attacchi ostili di droni" provenienti dall'Iran. "Lo Stato Maggiore dell'Esercito osserva che le esplosioni udite sono il risultato dell'intercettazione degli attacchi ostili da parte dei sistemi di difesa aerea", ha dichiarato l'Esercito del Kuwait in un post sul suo account ufficiale X. In precedenza, le Guardie Rivoluzionarie iraniane avevano affermato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Kuwait.
Pasdaran, colpiti obiettivi militari statunitensi in Kuwait
"Un certo numero di installazioni statunitensi in Kuwait, tra cui un sistema radar, sono state prese di mira e completamente distrutte in un attacco con droni condotto dai Guardiani della Rivoluzione", hanno affermato i pasdaran in una dichiarazione citata dall'agenzia Tasnim. La dichiarazione aggiunge che le forze iraniane hanno colpito anche un deposito statunitense di equipaggiamenti e parti di ricambio per aeromobili, nonché un hangar per droni MQ-9 presso la base Usa di Ali Al Salem, provocando l'incendio di diversi droni.
Trump: 'l'Iran distrutto militarmente, noi controlliamo lo stretto di Hormuz'
"Noi controlliamo lo stretto di Hormuz, l'Iran non controlla nulla". Lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti a Washington. Il presidente ha ribadito che gli Stati Uniti "hanno quasi distrutto militarmente l'Iran". "Non hanno più niente", ha aggiunto.
Iran, colpite due petroliere nello Stretto di Hormuz
I Guardiani della rivoluzione iraniani hanno annunciato di aver intercettato due petroliere che tentavano di attraversare lo Stretto di Hormuz "senza l'autorizzazione" di Teheran. Lo riportano la tv di Stato e l'agenzia Tasnim. "Due petroliere non autorizzate che tentavano di entrare e uscire in quella che viene descritta come la pericolosa rotta meridionale dello Stretto di Hormuz - spiega un comunicato dei pasdaran - sono esplose e sono state fermate". Sempre i Guardiani hanno poi aggiunto di aver preso di mira aerei dell'esercito americano sull'aeroporto di Aqaba, in Giordania "causando gravi danni a diversi velivoli".
Rubio, Iran usa lo Hormuz come una leva, altri Paesi devono fare di più
"È chiaro che l'Iran, o almeno una parte di esso, vuole controllare lo Stretto e usarlo come una leva contro il mondo. Gli Stati Uniti fanno e continueranno a fare quello che è necessario per proteggere la navigazione globale, ma gli altri Paesi devono cominciare a fare di più e fornire mezzi o risorse finanziarie per contribuire a questo onere". Lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio parlando con i giornalisti prima del viaggio nelle Filippine, dove incontrerà i ministri degli Esteri dell'Asean.
Centcom, colpite reti di comunicazioni e centri di comando in Iran
Il Centcom statunitense ha annunciato di aver "completato con successo" la nuova ondata di attacchi, per la nona notte consecutiva, contro l'Iran. "Sono stati presi di mira i centri di comando militari iraniani, i siti di difesa aerea e sorveglianza costiera, quelli per il lancio di droni e le reti di comunicazione - si legge nella nota diffusa su X - al fine di ridurre ulteriormente la capacità dell'Iran di attaccare le navi commerciali e i marittimi civili in transito nello Stretto di Hormuz".