Un tifoso di 24 anni è morto a Neuquén, nell'ovest dell'Argentina, dilaniato dall'esplosione di una bomba carta al termine della finale dei Mondiali persa dall'Albiceleste contro la Spagna. Nella deflagrazione sono rimasti feriti altri tre familiari, tra cui un minorenne. La procura ha aperto un'inchiesta. A Buenos Aires, intanto, la notte di festa e delusione si è chiusa con scontri all'Obelisco: agenti feriti e una quindicina di fermati ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Una serata di festa e delusione trasformata in tragedia. A Neuquén, città dell'Argentina centro-occidentale, un tifoso di 24 anni è morto decapitato dall'esplosione di una bomba carta poco dopo il fischio finale della partita che ha assegnato il titolo mondiale alla Spagna, vittoriosa sull'Albiceleste. Nella deflagrazione sono rimaste ferite in modo grave altre tre persone, familiari del giovane, tra cui un minorenne. I feriti sono stati trasportati in ospedale, dove restano ricoverati.

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L'esplosione e le indagini La procura argentina ha aperto un'inchiesta per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto. Secondo i primi accertamenti, il materiale pirotecnico non sarebbe del tipo comunemente reperibile in commercio, ma di quelli riservati ai professionisti autorizzati, il cui impiego è vincolato a protocolli precisi. Da alcune ricostruzioni dei media locali emerge invece l'ipotesi che l'ordigno fosse di fabbricazione artigianale e sia deflagrato in modo improvviso mentre veniva manipolato. Al momento non risultano fermi e l'indagine resta in fase preliminare. Leggi anche Spagna, 13enne muore durante i festeggiamenti per i Mondiali