Secondo i media spagnoli, il ragazzo sarebbe morto nel crollo di una fontana su cui si erano arrampicati diversi spettatori. Il Comune di Ciudad Rodrigo ha espresso cordoglio per la morte del tredicenne e ha augurato una pronta guarigione agli altri feriti
Tragedia a Ciudad Rodrigo, nella Spagna occidentale, durante i festeggiamenti per la vittoria della nazionale spagnola nella finale dei Mondiali di calcio. Un ragazzo di 13 anni è morto nella notte. A darne notizia è stato il Comune della città. Secondo i media spagnoli, il giovane è morto nel crollo di una fontana su cui si erano arrampicati diversi spettatori.
Il Comune: “La celebrazione trasformata in tragedia”
"Il Comune di Ciudad Rodrigo esprime il proprio cordoglio e porge le condoglianze per la morte del ragazzo di 13 anni. Quella che avrebbe dovuto essere una celebrazione della vittoria della Nazionale spagnola ai Mondiali di calcio si è trasformata in una tragedia", ha scritto il Comune sulla propria pagina Facebook, augurando una pronta guarigione "agli altri feriti".
Leggi anche
Mondiali 2026, i reali celebrano la vittoria della Spagna. FOTO
©Getty
La Spagna vince i Mondiali 2026, la festa dei tifosi. FOTO
I tifosi in festa in tutta la Spagna e nelle principali città del mondo dopo la vittoria contro l’Argentina. Da Madrid a Barcellona, fino a New York, Città del Messico e Sydney, migliaia di persone hanno seguito la finale e celebrato il secondo titolo mondiale