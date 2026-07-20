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Mondiali, la Spagna vince dopo 120 minuti di sofferenza: nel Paese esplode la festa

Mondo
Paolo Fratter

Paolo Fratter

Plaza de Colon esplode in un delirio rosso e oro, i colori della selecion. La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia, l'Argentina si arrende alla Roja. Qui davanti a due maxi schermi, 26.000 persone hanno tifato, sofferto e alla fine pianto di gioia in una delle notti più incredibili che Madrid ricordi

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