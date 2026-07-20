Plaza de Colon esplode in un delirio rosso e oro, i colori della selecion. La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia, l'Argentina si arrende alla Roja. Qui davanti a due maxi schermi, 26.000 persone hanno tifato, sofferto e alla fine pianto di gioia in una delle notti più incredibili che Madrid ricordi
TAG:
Prossimi video
Governo Ungheria, presidente firma emendamento per fine mandato
Mondo
Uk, il neo premier Burnham: "Grandi cambiamenti, aiuteremo giovani"
Mondo
Corea del Sud, rogo in centro logistico: si teme il crollo
Mondo
India, polizia bastona manifestanti del gruppo "scarafaggi"
Mondo
Regno Unito, il gatto di Downing Street accoglie Burnham
Mondo
Cina, caldo estremo alla Spartan Race di Changchun
Mondo
Governo Uk, le dimissioni di Starmer e il suo appello all'unità
Mondo