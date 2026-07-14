Iran, raid di Teheran su navi degli Emirati: 1 morto. LIVE

Il Presidente Usa Donald Trump minaccia di imporre tariffe sui carichi in transito nello Stretto ma le sue affermazioni contraddicono quanto sostengono anche i suoi collaboratori più stretti: Il vicepresidente JD Vance e il segretario di Stato Marco Rubio. A evidenziarlo è il New York Times ricordando che in passato i due esponenti dell'amministrazione avevano dichiarato l'esatto contrario, ovvero che "nessun Paese" potrebbe pretendere di riscuotere pedaggi o tariffe per il transito in questa via d'acqua vitale e al centro della guerra di Israele e Stati Uniti e contro l'Iran. Dopo aver rievocato l'affermazione di Trump a Fox & Friends, su Fox News Channel, secondo cui gli Usa "saranno pagati per sorvegliare lo Stretto" con un "rimborso" pari al 20% del valore di ogni carico in transito, "né lui né i suoi collaboratori - scrive il quotidiano - hanno spiegato come questa posizione si concilia con le ripetute e contraddittorie dichiarazioni del Segretario di Stato Marco Rubio, che è anche consigliere per la sicurezza nazionale di Trump alla Casa Bianca". Quest'ultimo in particolare, ricorda la testata, ha affrontato la questione durante una visita in Medio Oriente alla fine di giugno, sottolineando in quella occasione che "nessun Paese è autorizzato a imporre pedaggi o tariffe sulle vie navigabili internazionali. Questa è la legge internazionale vigente. È così che funziona sulle vie navigabili internazionali di tutto il mondo, ed è così che ci aspettiamo che sia anche qui". "Il vicepresidente JD Vance -

si legge ancora sul Nyt - ha espresso la stessa posizione il 18 giugno, durante una discussione sull'accordo di cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, per la riapertura dello Stretto dichiarando, sempre in conferenza stampa, che "riteniamo che le vie navigabili internazionali debbano essere esenti da pedaggi". Il quotidiano rammenta peraltro che dopo queste dichiarazioni contrarie ai pedaggi sul transito delle navi, il segretario di Stato Rubio partecipò a una riunione del Consiglio di Cooperazione del

Golfo (Gcc) che riunisce i sei paesi sunniti che ci affacciano sul Golfo, a seguito della quale gli Usa hanno firmato una dichiarazione congiunta secondo cui le nazioni "respingono qualsiasi pedaggio, tassa o tentativo di esercitare il controllo sullo stretto".