Funerali Ali Khamenei, in migliaia al corteo funebre a Teheran. FOTO

Una folla di iraniani è scesa in piazza a Teheran per partecipare al corteo funebre per l'ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema dell'Iran uccisa all'inizio della guerra contro Stati Uniti e Israele. Alcuni partecipanti ai funerali hanno percorso le strade della capitale gridando "Morte agli Stati Uniti" e "Morte a Israele". Altri avrebbero anche lanciato pietre contro una foto di Donald Trump al grido di "L'America è il Grande Satana"