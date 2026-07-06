Funerali Ali Khamenei, in migliaia al corteo funebre a Teheran. FOTO

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Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
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Funerali Ali Khamenei, in migliaia al corteo funebre a Teheran: "Uccideremo Trump". FOTO

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©Ansa

Una folla di iraniani è scesa in piazza a Teheran per partecipare al corteo funebre per l'ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema dell'Iran uccisa all'inizio della guerra contro Stati Uniti e Israele. Alcuni partecipanti ai funerali hanno percorso le strade della capitale gridando "Morte agli Stati Uniti" e "Morte a Israele". Altri avrebbero anche lanciato pietre contro una foto di Donald Trump al grido di "L'America è il Grande Satana"

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