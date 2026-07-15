Guerra Iran, Teheran: Hormuz chiuso finché Usa attaccano. LIVE

I Guardiani della rivoluzione islamica (Irgc) sostengono di aver centrato installazioni impiegate dalla Quinta flotta statunitense in Bahrein. L'annuncio è arrivato dalla tv di Stato iraniana, dopo i raid americani sul territorio della Repubblica islamica. Secondo la dichiarazione dell'Irgc diffusa dall'emittente Irib, sarebbero stati distrutti "il Centro di gestione dell'intelligence nazionale, il Centro di comando e controllo, i principali magazzini di parti e attrezzature militari e i depositi di carburante della Quinta flotta statunitense in Bahrein". Le affermazioni provengono da fonte iraniana e non hanno finora trovato conferme indipendenti.