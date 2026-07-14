Iran, raid di Teheran su navi degli Emirati: 1 morto. LIVE

Nuova ondata di raid notturni dopo che Trump ha annunciato al Congresso americano la ripresa della guerra contro l'Iran e ha affermato: "Attaccheremo stanotte colpendo tutte le loro capacità che hanno a che fare con Hormuz" e presto anche "l'impianto nucleare di Pickaxe Mountain". Abu Dhabi comunica che missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine nello Stretto, causando un morto e 8 feriti. Teheran afferma di aver colpito strutture Usa in Bahrein. Nel corso di una telefonata con l'omologo cipriota, Constantinos Kombos, avvenuta in serata, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che le azioni "criminali e provocatorie" degli Stati Uniti nello Stretto di Hormuz mettono a repentaglio la pace e la sicurezza regionale.

Roma è pronta a ospitare oggi e domani il sesto round di negoziati tra Libano e Israele, parte di un difficile per corso per stabilire relazioni pacifiche tra le due nazioni. Secondo quanto riferito, i colloqui si terranno presso l'ambasciata degli Stati Uniti nella Capitale.

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